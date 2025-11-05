В центре татарской культуры 6 ноября будут писать этнографический диктант

Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант" приходит в России, участвовать в не можн онлайн и оффлайн - в Тюмени такой площадкой 6 ноября станет Центр татарской культуры.

"В 10-й раз Федеральное агентство по делам национальностей России приглашает всех жителей нашей страны и граждан иностранных государств узнать больше о культурном многообразие России, о народах, которые делают её уникальной, и задуматься о важности межнационального мира и согласия. Задания диктанта подготовлены в виде теста и включают в себя 30 вопросов. Впервые в истории акции некоторые вопросы по видео зададут участники специальной военной операции. На выполнение заданий отводится 45 минут, максимальная сумма баллов - 100. Организатором акции в регионе является Комитет по делам национальностей Тюменской области", - сообщили в комитете.

В числе почетных гостей акции в Тюмени будут председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев, председатель Регионального отделения "Ассамблея народов России" в Тюменской области Евгений Воробьев.

Адрес Центра татарской культуры - Тюмень, улица Щербакова, 4, стр.11.