Более 850 жителей Тюмени и пригорода доставлены бригадами скорой помощи в стационары за выходные

Всего за праздничные выходные, с 2 по 4 ноября, врачи и фельдшеры Службы скорой помощи оказали помощь 1830 жителям Тюмени и Тюменского округа. В экстренной форме поступило 930 вызовов, остальные – в неотложной. В стационары доставлено 853 пациента, сообщает региональный депздрав.

За этот период диспетчеры передали в поликлиники 939 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни (повышенное давление, температура, боль в пояснице и т. д.). Работники оперативного отдела проконсультировали 131 человека по вопросам работы дежурного стационара, действий при острой зубной боли в ночное время, а также предоставили иную полезную справочную информацию.