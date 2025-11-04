Цифровые технологии активно используются тюменскими предприятиями

Тюменские предприятия уделяют особое внимание использованию цифровых технологий и разработке собственных программных продуктов.

- Сейчас выводим на рынок проект Цифровой буровой. Им уже заинтересовались заказчики из числа крупных нефтегазовых компаний. Такие программно-аппаратные решения позволяют оптимизировать процесс бурения, делают его более прогнозируемым и безопасным, - пояснил генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских. - Мы привлекаем дополнительные кадры в наше подразделение "Кенера Софт", из числа программистов, специалистов по сопровождению сервиса и по взаимодействию с подрядчиками. Все они необходимы для того, чтобы в полной мере реализовать проект. Сейчас происходит сборка и тестирование оборудования. Ожидаем, что до конца этого года первые комплекты будут поставлены на месторождение и мы на деле сможем показать эффективность работы своего программного продукта.

Примеры результативного взаимодействия промышленных предприятий и крупных добывающих компаний были не так давно представлены на форуме TNF.

- Нефтегазодобыча сейчас - это высокие технологии и цифровизация всех процессов. На смену иностранным технологиям пришли российские разработки, которые подчас превосходят зарубежные аналоги. Многие из них были продемонстрированы на форуме TNF: автоматизированный комплекс глушения скважин, система термостабилизации, роторно-направляемая система, программные продукты и цифровые платформы. Основной акцент на бурение, как ключевой технологический процесс добычи углеводородов, и на цифровизацию процессов, связанных с бурением, - говорит заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.