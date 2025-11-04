Агрономы рассказали, когда стоит укрывать клубнику от холода

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области считают, от высоты снежного покрова зависит, как перезимуют ваши посадки. Под высоким снежным покровом риски подмерзания растений гораздо ниже.

Важным фактором необходимости укрытия клубники, является сортовая принадлежность. Районированные сорта более адаптированы к нашим климатическим условиям. А вот южные, такие как Клери, Мурано, Альба, мало приспособлены к суровым зимам. Поэтому - при выборе нового сорта важно узнавать все о его зимостойкости, морозостойкости. Желательно и в питомниках - и по возможности у тех, кто выращивает эти сорта неподалеку.

Клубника завершает вегетацию после 0…+2 С, завершается сокодвижение, куст погружается в зимний сон. Рекомендуем укрывать, когда среднесуточная температура не поднимается выше -2…-6 С в течении недели. При этом днем температура не должна повышаться выше 0 С. Тогда смело можно укрывать клубнику.

Для укрытия можно использовать агроволокно, плотностью 50-60 г/м², оно пропускает воздух и воду, под ним ваша клубника не запреет, не замерзнет, - сообщает КП-Тюмень.