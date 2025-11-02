Глава отдела политики, прессы и информации представительства Евросоюза не захотел общаться с журналистами в Тюмени

Съемочные группы тюменских телеканалов утром 2 ноября на железнодорожном вокзале в Тюмени попытались узнать у главы отдела политики, прессы и информации представительства Евросоюза Гиттона Жослена Тибо Жульена Ирене цель его поездок по России, но не получили на одного ответа на свои вопросы.

"Ранее гражданин Франции занимал должность советника по экономическим вопросам Представительства ЕС на Украине. Мужчина прекрасно понимает и говорит по-русски. Но старательно игнорировал вопросы журналистов, ожидая своей посадки на поезд. Проронив лишь фразу, что считает Тюмень красивым городом. По данным проверенных источников, европейский дипломат скрытно прилетел в областную столицу накануне. Предполагается, что целью визита была встреча с лицами, не поддерживающими текущий государственный курс РФ", - сообщается в то-канале "Тюменского времени".

Ранее Жослен Гиттон побывал в Карелии, Владивостоке, Хабаровске, Великом Новгороде и других городах. Есть информация, что после Тюмени он со своим спутником (чья личность осталась неизвестна) направился в Екатеринбург.