Стало известно, какие профессии востребованы в Тюменской области

Сотни специалистов в сфере торговли требуются в Тюменской области. Найти работу могут 247 продавцов-кассиров, для них предусмотрена зарплата до 46 тыс. 978 рублей.

Открыто 67 вакансий для продавцов продовольственных товаров, еще 33 – для продавцов непродовольственных товаров. Зарплата - до 33 тыс. 340 руб. и до 36 тыс. 515 руб. соответственно.

27 продавцов-консультантов будут получать до 50 тыс. 455 руб., пять товароведов – до 38 тыс. 720 руб.

Также требуются три товарных оператора, они будут получать до 64 тыс. 333 руб. Два кассира торгового зала – до 30 тыс. 903 руб.

Всего в списке департамента труда и занятости населения Тюменской области 167 рабочих профессий и 192 профессии служащих.

В помощь соискателям и работодателям интерактивный портал службы занятости czn.admtyumen.ru, - сообщает Вслух.ру.