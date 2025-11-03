Психолог ответила на вопросы о послеродовой депрессии и партнерских родах

Психолог областного Перинатального центра Елена Абрамова рассказала, как психологически подготовиться к беременности и родам, а также разъясняет вопросы о послеродовой депрессии и партнерских родах.

Елена Абрамова объяснила, что готовность к родам влияет на весь последующий процесс – от поведения в родах до жизни с малышом. Важно принять изменения тела, получить достоверную информацию о послеродовом восстановлении и сформировать реалистичное представление о родах – лучше от специалистов, а не из тревожных рассказов окружающих. Эмоциональный настрой помогает переформулирование: вместо "роды" – "День рождения моего малыша". Поддержка близких, особенно отца, и подготовка "гнездышка" усиливают чувство уверенности.

Послеродовая депрессия – реактивное расстройство, возникающее в первые 3 месяца после родов; диагностируется менее чем у 10 % рожениц. Ее причины – гормональная перестройка, генетическая предрасположенность, адаптация к новой роли и бытовые трудности. У 70–80 % женщин наблюдается "послеродовый блюз" – он проходит самостоятельно через несколько недель и не требует лечения. У мужчин депрессии в медицинском смысле не бывает, но возможны эмоциональные перепады из-за недостатка сна и изменений в отношениях.

Обратиться к психологу стоит, если:

• трудно определить, что нормально, а что нет;

• эмоциональное состояние не стабилизируется;

• нет чувства удовлетворенности жизнью;

• мрачные мысли о родительских способностях держатся более 2–3 недель после родов.

Партнерские роды имеют показания и противопоказания. Они нежелательны в период кризиса в отношениях или при особой впечатлительности мужчины. Иногда активные мужчины не принимают вспомогательную роль и мешают процессу. Но если отец подготовлен, знает, как помочь, и в семье гармоничные отношения, партнерские роды укрепляют семью, - сообщает Тюменская область сегодня.