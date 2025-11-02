Проект "К Победе шли вместе" завершается в Тюменской области

В Тюменской области завершается проект регионального отделения Ассамблеи народов России "К Победе шли вместе", реализуемый в 2025 году при поддержке гранта губернатора. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы он объединил свыше тысячи школьников и студентов в военно-патриотических мероприятиях.

Проект охватил школы, учреждения культуры и колледжи Тюмени и ряда муниципальных округов. За летние каникулы проведено около 30 мероприятий: уроки мужества (например, "Мы помним своих героев" в селе Солобоево), встречи ("Герои земли Тюменской" в микрорайоне Антипино), мастер-классы по рукопашному бою, огневой подготовке и укладке парашюта.

В школе № 32 проходят уроки мужества с участием подполковника в отставке Николая Герасимова и прапорщика запаса Елены Герасимовой. Оба – ветераны с боевым прошлым: Николай Николаевич служил в восьми гарнизонах, включая заграничные, а Елена Эдуардовна, жена военного, осознанно выбрала службу, став начальником секретной части. Их семьи тесно связаны с Великой Отечественной войной: отец Николая Николаевича прошел войну до Берлина, а мама Елены Эдуардовны в детстве помогала партизанам. Сыновья Герасимовых также посвятили себя защите Родины.

Впервые организован детский фотоконкурс "Люблю мой край" (11–17 лет): поступило свыше 150 работ из Тюмени и Тобольского округа. В Тюменском индустриальном университете прошел круглый стол "К Победе шли вместе", где обсудили путь народов СССР к Победе, военный песенный фольклор и сохранение исторической памяти, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Если говорить о проекте в целом, то сегодня на первое место мы ставим духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Наша задача – вызвать чувство патриотизма, сопереживания, понимание, что путь к Победе был трудным, с потерями, со слезами на глазах, но его нужно было пройти. И во все времена наш народ проходил его, сплотившись, вместе, – отметил председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев.