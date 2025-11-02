Кубок Главы города ждет тюменских теннисистов

Со 2 по 9 ноября на базе спортивной школы "Центр-Дзюдо" (ул. Н. Федорова, 8) пройдет Кубок Главы города Тюмени по теннису. Соревнования стартуют каждый день с 9:00.
В понедельник, 3 ноября, в12:00 запланировано торжественное открытие соревнований.
Розыгрыш кубка пройдет в областной столице впервые и обещает стать традиционным. Всего продемонстрировать свои силы смогут более 100 участников в двух возрастных категориях: юноши и девушки до 13 лет, юноши и девушки до 17 лет. Спортсмены выступят в одиночном и парном разрядах.
Организатор соревнований - городской департамент по спорту и молодежной политике - желает участникам справедливой борьбы и ярких побед.
По материалам департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.
