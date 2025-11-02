Как быстро распознать инсульт, рассказали тюменцам

У бригады скорой помощи есть всего несколько минут, чтобы распознать угрозу жизни. О тонкостях диагностики в экстренных ситуациях рассказала врач скорой медицинской помощи Дарья Петрова.

"Клиника инсульта может быть очень разнообразной. Задача — понять, что именно изменилось сейчас, и насколько это новое состояние опасно для жизни. Вот в чем сложность: отделить старое от нового и решить, требует ли ситуация срочных действий", — объясняет специалист.

Помимо классических симптомов — асимметрии лица, невнятной речи и слабости в конечностях — существуют менее очевидные признаки, - сообщает АиФ-Тюмень. "Бывают сбои в простых, обыденных действиях: человек забыл, как надеть носки, или пытается попить из кружки, но берет вместо нее телефон. Вот такие несоответствия — важный сигнал", — отмечает врач.

Особое значение имеет информация от родственников. "Я всегда спрашиваю: "Каким он был вчера?" Мне нужна "точка отсчета" — с чем сравнить текущее состояние. Именно рассказ родственников помогает собрать анамнез по крупицам", — подчеркивает Петрова.