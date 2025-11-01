Зал ВОИНской славы открыли в Тюмени

Мобильную выставку об участниках СВО и других вооруженных конфликтов запустил тюменский филиал центра "Воин" в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса.

С этого колледжа филиал начал образовательный процесс в 2023 году, в нем обучается наибольшее количество курсантов.

В экспозиции 21 фотография инструкторов центра, которые работают в разных регионах страны. Проект приурочен ко Дню народного единства.

Филиал центра "Воин" в Тюменской области представляет участник СВО Радик Каримов, старший инструктор-методист. На Бахмутском направлении его группу накрыло снарядом. Трое из четверых боевых товарищей погибли, включая близкого друга. Радик был серьезно ранен, но смог вызвать медика. Рассказывая о тех событиях, он вспоминает, как, дожидаясь помощи, думал о смысле произошедшего, решил, что Всевышний спас его. Это стало для него знаком, что он должен совершить что-то значимое, оставить след в жизни. Теперь Радик Каримов видит свою миссию в передаче жизненного опыта подросткам.

Старший инструктор-методист филиала Центра "ВОИН" в Тюменской области, ветеран боевых действий, кавалер медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Радик Каримов:

Я рад, что наш Центр реализует такие масштабные и значимые проекты, как выставка 'Зал ВОИНской славы'. Каждый портрет, каждое имя — это уникальная история героизма, которая заслуживает быть рассказанной. Мы обязаны передавать эти знания подрастающему поколению, показывая им, как подвиги людей из разных уголков нашей страны стали основой нашей общей истории.

Узнать судьбы других инструкторов центра "ВОИН" можно, отсканировав qr-код на портретах героев. В Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса передвижная выставка будет работать до 10 ноября. Ее смогут посетить студенты колледжа, среди которых курсанты центра "ВОИН".