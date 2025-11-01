В Тюменской области на один университет стало меньше

18:33 31 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Реорганизация Государственного аграрного университета Северного Зауралья официально завершена - он вошел в состав Тюменского государственного университета как Аграрный институт ТюмГУ.

 "Стартует новый сезон в нашей истории. Мы открываем для себя новые возможности и берем с собой все лучшее: наши традиции, ценности и душевную атмосферу! Огромное спасибо всем, кто был с нами все эти годы: нашим студентам, выпускникам, родителям, друзьям и партнерам! Мы вместе следили за открытиями наших ученых, радовались победам и достижениям студентов и преподавателей, поддерживали студенческие инициативы, встречали абитуриентов и гордились успехами выпускников!" - сообщается в официальном тг-канале теперь уже бывшего ГАУ СЗ.

Таким образом в Тюменской области на сегодня осталось три университета: Тюменский госуниверситет, Тюменский индустриальный университет и Тюменский государственный медицинский университет.

Теги: вузы , высшее образование , Тюменский государственный университет
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2025