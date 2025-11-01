В Тюменской области на один университет стало меньше

Реорганизация Государственного аграрного университета Северного Зауралья официально завершена - он вошел в состав Тюменского государственного университета как Аграрный институт ТюмГУ.

"Стартует новый сезон в нашей истории. Мы открываем для себя новые возможности и берем с собой все лучшее: наши традиции, ценности и душевную атмосферу! Огромное спасибо всем, кто был с нами все эти годы: нашим студентам, выпускникам, родителям, друзьям и партнерам! Мы вместе следили за открытиями наших ученых, радовались победам и достижениям студентов и преподавателей, поддерживали студенческие инициативы, встречали абитуриентов и гордились успехами выпускников!" - сообщается в официальном тг-канале теперь уже бывшего ГАУ СЗ.

Таким образом в Тюменской области на сегодня осталось три университета: Тюменский госуниверситет, Тюменский индустриальный университет и Тюменский государственный медицинский университет.