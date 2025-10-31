Около 90% школьников Тюменской области привиты от гриппа

В соответствии с национальным календарем профилактических прививок, учащиеся 1 - 11 классов подлежат вакцинации против гриппа - по данным на 29 октября, в Тюменской области привито 89,5% школьников, сообщает пресс-слжуба регуправления Роспотребнадзора.

Вакцинация школьников позволяет защитить от гриппа и его осложнений широкий круг населения. Прививки ставят в школах и поликлиниках по месту жительства.