Студенты-иностранцы проведут в Тюмени фестиваль "Мост культур"

Международный студенческий фестиваль "Мост культур", где можно познакомиться с традициями и искусством разных стран, пройдет 4 ноября в Молодежном театральном центре "Космос".

В фестивале участвуют представители Вьетнама, Мозамбика, Сирии, ЮАР и других стран. Гостям обещают квест по станциям, на которых будут представлены интерактивы, мастер-классы, викторины и концерт с творческими номерами. Зрители увидят традиционные танцы, например арабский танец Дабка, и услышат народные песни Китая и Колумбии. Фестиваль направлен на обмен культурным опытом и знакомство с колоритом различных стран мира.

Ирина Вадачкория, руководитель Молодежного театрального центра "Космос":

День народного единства — прекрасный повод объединиться, обрести новые знакомства, обменяться знаниями. Фестиваль "Мост культур" дает шанс студентам стать частью чего-то масштабного и прикоснуться к наследию разных народов через интересный формат.

Организатор мероприятия — Союз иностранных студентов Тюменского ГМУ, победитель в номинации "Студенческий клуб года" на премии "Студент года Тюменской области". Фестиваль проходит при поддержке проекта "Программа поддержки сообществ", МЦ "Моя территория", Росмолодежь.Гранты и МТЦ "Космос".