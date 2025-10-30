Спектакль о разведчике Фитине поставили в тюменском "Ангажементе"

Премьера спектакля "Идентификация" о советском разведчике Павле Фитине состоится 30 октября в молодежном театре "Ангажемент" имени В. С. Загоруйко. Режиссер — Екатерина Зорина, музыкальное оформление — Роман Зорин.

Накануне премьеры провели спецпоказ спектакля с обсуждением. Мероприятие организовано в рамках инициативы Молодежного совета департамента культуры Тюменской области. Зрители поучаствовали в открытом диалоге с творческой группой спектакля, задали вопросы режиссеру и автору сценария, поделились впечатлениями от постановки. Участники просмотра отметили, что для молодежи особую актуальность приобретают темы спектакля: воспитание любви к Родине, осознание ценности исторического наследия и ответственность за будущее Отечества.

Показы также пройдут 31 октября, 1 и 2 ноября. Возрастное ограничение 12+. Спектакль реализован при грантовой поддержке правительства Тюменской области.