Светлана Иванова поздравила школьных библиотекарей с профессиональным праздником

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова и депутат Руслан Сабиров поздравили школьных библиотекарей с профессиональным праздником при посещении гимназии №4 на улице Арктической.

"Мы сегодня в рамках профессионального праздника, Дня школьных библиотек, пришли поздравить замечательных библиотекарей гимназии. Мы узнали, что в фонде библиотеки более 7 тысяч книг, все это художественная литература. В библиотеке проходят и круглые столы, и классные часы. Дети любят тут проводить время. Старшеклассникам больше нравится зона с компьютерами, где удобно готовить доклады, выступления. Дети начальной школы чаще собираются в других локациях, где проходят интересные круглые столы, организуют настольные игры", - отметила после беседы с сотрудниками гимназии Светлана Иванова.

В гости к библиотекарям депутаты пришли с букетами цветов и с детскими стихотворениями тюменского поэта Владимира Молдованова, одно из которых прочел присутствующим сын Руслана Сабирова - семилетний Руслан. Мальчик в этом году пошел в первый класс, по его словам, дома у него много детских книг, который он уже прочел. В библиотеке гимназии ему очень понравилось.

"Здорово, что в наших библиотеках есть уголок с книгами тюменских авторов. Сегодня он пополнился сборником детских стихов земляка Владимира Молдованова "Топотам" - призера областного конкурса "Книга года". Надеемся, что ученикам начальной школы эти книги понравятся", - рассказал о подарке депутат Руслан Сабитов.

Помимо библиотеки, депутаты побывали с экскурсией в прекрасно оснащенных актовом зале, кабинетах физики, химии, биологии, спортивных и тренажерных залах. "Отличная гимназия, прекрасный коллектив. В коллективе работает более 200 человек, 40 человек это мужчины, много молодых педагогов. Это здорово!" - резюмировала знакомство с гимназией Светлана Иванова.