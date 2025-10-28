Жительницу Тобольска оштрафовали за оскорбление соперницы в соцсетях

13:00 28 октября 2025
Жительница Тобольска обратилась в Тобольскую межрайпрокуратуру с жалобой на бывшую жену своего сожителя, которая оскорбляла ее в соцсетях, в результате этого обидчицу оштрафовали на 3 тысячи рублей, которые она должна выплатить в доход государства.

Проверкой установлено, что в августе 2025 года заявительница в социальной сети ВКонтакте  получила  от бывшей жены своего сожителя сообщения, в которых содержались слова грубой нецензурной брани, выраженные в ее адрес в оскорбительной форме,  что унизило ее честь и достоинство. К ответсвенности даму привлекли по по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. 

 

