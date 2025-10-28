Государственное юридическое бюро открыли в Тюменской области

09:13 28 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Государственное юридическое бюро работает на базе ГКУ ТО "Центр обеспечения мер социальной поддержки". Оно оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим на это право, к ним относятся малоимущие граждане, инвалиды 1 и 2 группы, участники специальной военной операции и члены их семей, многодетные родители, дети-инвалиды, дети-сироты и другие категории граждан.

Жители могут обратиться по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д.211 (остановка "СибНИПИГазстрой"), вход на 1 этаже с улицы Воровского.

Часы работы: понедельник-четверг - с 08:45 до 18:00; пятница - с 09:00 до 17:00.  Консультации по телефону 8 (3452) 411-000. 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2025