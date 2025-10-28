Государственное юридическое бюро открыли в Тюменской области

Государственное юридическое бюро работает на базе ГКУ ТО "Центр обеспечения мер социальной поддержки". Оно оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим на это право, к ним относятся малоимущие граждане, инвалиды 1 и 2 группы, участники специальной военной операции и члены их семей, многодетные родители, дети-инвалиды, дети-сироты и другие категории граждан.

Жители могут обратиться по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д.211 (остановка "СибНИПИГазстрой"), вход на 1 этаже с улицы Воровского.

Часы работы: понедельник-четверг - с 08:45 до 18:00; пятница - с 09:00 до 17:00. Консультации по телефону 8 (3452) 411-000.