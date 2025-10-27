Моор проверил, как обстоят дела в двух новых детсадах Тюмени

Детский сад №187 на улице Вьюжной и корпус детского сада №151 на улице Интернациональной в Тюмени недавно открылись, в них побывали губернатор Тюменской области Александр Моор и глава города Максим Афанасьев.

Детсад на улице Вьюжной сдали на два месяца раньше срока. В саду просторные, светлые помещения, интерактивное оборудование, залы для музыки, физкультуры и робототехники, соляная комната, кабинеты психолога и логопеда – всё продумано до мелочей, чтобы детям было интересно, комфортно и безопасно. В детсаду на улице Интернациональной также созданы все условия для развития и игр: работают музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и педагога-психолога.

"Новые детские сады – часть важного национального проекта "Семья", направленного на поддержку семей с детьми. Это место, где происходят первые открытия, где у детей формируется любовь к жизни и понимание, что ты часть большой дружной страны", - отметил Моор.