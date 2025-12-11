14 декабря в Тюменской области ожидаются метель и сильный ветер

В Тюменской области ожидаются метель и сильный ветер 14 декабря, в отдельных районах порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В информационном центре правительства Тюменской области отмечают, что на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололеда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве.

Не препятствуйте работе дорожной техники, будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим.