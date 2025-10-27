Около тысячи заявок на выпуск СберКарты ветерана подали в Тюменской области

Ветераны боевых действий из Тюменской области продолжают оформлять СберКарту Ветерана. Это современное электронное удостоверение, которое заменяет бумажный документ и совмещает функции банковской карты. Жители региона подали около тысячи заявок на её выпуск.

Получить СберКарту Ветерана можно в офисах Сбера, предъявив паспорт, СНИЛС и удостоверение ветерана или участника боевых действий, выданное любым ведомством. Если картой будут пользоваться члены семьи ветерана, необходимо оформить доверенность на управление счётом.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

СберКарта Ветерана — это и современный аналог бумажного удостоверения, и удобный инструмент для ежедневных расчетов. Карта создана совместно с Министерством обороны РФ и позволяет получать все положенные федеральные и региональные выплаты и льготы. Карту можно использовать и для привычных финансовых операций: платежей, переводов и сбережений. С неё можно снимать деньги, оплачивать покупки и получать бонусы “Спасибо”.