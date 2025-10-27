Пять тюменок удостоены почётного знака "За волонтёрство и милосердие"

Председатель совета и член ТОС "Матмасы" Любовь Приходько и Инна Дакаева, участники добровольческого движения "Прикроем СВОих" Ольга Малюгина, Светлана Самойлова и Ирина Сергеева за значительные достижения в добровольческой деятельности в форме безвозмездного выполнения работ и оказания услуг на благо других других людей награждены почётным знаком "За волонтёрство и милосердие". Решение об этом единогласно принято на октябрьском заседании Тюменской городской думы.

Женщины на протяжении нескольких лет активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, жителей новых регионов России, шьют одежду для госпиталей и теплые вещи для бойцов.

Награда учреждена депутатами гордумы в сентябре 2021 года, на сегодня ею удостоены 90 жителей города, в том числе четыре коллектива, безвозмездно и на добровольной основе помогающие землякам в различных жизненных ситуациях. Ходатайствовать о поощрении нагрудным знаком могут депутаты Тюменской городской думы, а также работники коллектива, которые считают нужным отметить этим знаком тех, кто делает многое для города и горожан.

"Жители нашего города продолжают проявлять активность в добровольчестве. С самого начала специальной военной операции тюменцы регулярно поддерживают бойцов. Каждый метр сплетенных маскировочных сетей, каждый связанный носок, каждая отлитая свеча, каждое письмо, каждая посылка из дома вдохновляет военнослужащих на защиту Родины и приближает нашу общую Победу. Мы, депутаты, продолжим поддерживать горожан, которые проявляют активную гражданскую позицию и мотивировать всех на добрые дела", — подчеркнула председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова.