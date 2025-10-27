Песни о войне и исторические справки о городе можно услышать на двух площадях Тюмени

В Тюмени на площади Памяти и Исторической площади теперь можно услышать музыкальные композиции, посвященные Великой Отечественной войне, а также информацию об этих объектах. Представители городского департамента культуры, комитета по информатизации Тюмени и городского Совета ветеранов встретились на этих локациях, чтобы оценить громкость звучания, определить приоритетность проигрывания звуковых файлов, сообщили в администрации города.
Когда можно услышать мелодии? На каждом из объектов определены зоны детекции: после того как человек заходит в определенную точку и задерживается там на некоторое время, запускаются композиции. Например, на площади Памяти у Вечного огня это историческая справка о памятнике, музыкальная мелодия, переходящая в звучание метронома.
На Исторической площади определены сразу три зоны, где будет включаться звук: недалеко от камня основания города, у барельефа "Тюмень – победителям!" и у Вечного огня.
