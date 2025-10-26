Потомок фронтового шофера работает водителем автобуса в Тюмени

Артем Третьяк – водитель автобуса маршрута № 146 в Тюмени - представитель третьего поколения водителей в своей семье. Его дед был шофером во время Великой Отечественной войны, отец и дядя долгие годы работали в автотранспортном предприятии.

Сейчас Артем трудится в Тюменском пассажирском автотранспортном предприятии № 1 (АО "ТПАТП № 1"). За рулем он не только ведет автобус, но и принимает оплату за проезд – по сути, совмещает работу водителя и кондуктора.

Каждый день для Артема – это сотни остановок и постоянная концентрация внимания. Современные автобусы, на которых он работает, хорошо оснащены: есть климат-контроль, валидаторы, камеры. Но главная сложность на дороге – недисциплинированные водители легковых автомобилей: они подрезают автобусы, создают опасные ситуации, из за чего пассажиры могут упасть и получить травмы.

"Самое опасное – водители любители, – поясняет Артем в разговоре с изданием "Тюменская область сегодня". – Перестраиваются со среднего ряда, подрезают, не пропускают автобус. Люди в салоне могут упасть и получить травмы. Тогда уже и ГАИ, и скорая. А ведь всего можно избежать, если бы на дороге было чуть больше уважения водителей друг к другу".

Среди пассажиров Артема много постоянных, особенно на дачных маршрутах. Он с улыбкой вспоминает приветливых дачниц старше 55 лет, которые каждое утро здороваются с ним и желают хорошего дня. Артем старается спокойно решать все напряженные ситуации, которые порой возникают в большом городе.

У водителя двое детей: Тимуру – 14 лет, Захару – 12. Жена Ольга работает в детском саду. График у Артема непростой: ранние подъемы, смены в выходные и праздники. Но он искренне любит свою работу. Особенно ему нравятся рассветные часы, когда город еще спит, улицы пустынны, а впереди – длинный рабочий день.

Для Артема лучший профессиональный праздник – это спокойный рейс и довольные пассажиры, - сообщает Тюменская область сегодня.