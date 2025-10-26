Тюменцам рассказали, как оплатить имущественные налоги до 1 декабря

08:24 26 октября 2025
Более 750 тысяч уведомлений об имущественных налогах за 2024 год отправлено тюменцам. Собственникам транспорта, квартир, земельных участков, домов, гаражей их нужно оплатить до 1 декабря 2025 года.

Оплатить налоги можно с помощью "Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц" на официальном сайте ФНС. Здесь же можно сформировать обращение, если информация некорректная. А также настроить "Семейный доступ" для оплаты налогов детей. Вход доступен через учетную запись госуслуг.

Через портал госуслуг. Там можно получить уведомление и сделать платеж.

Через банки - мобильные приложения, банкоматы, во время посещения. Для этого можно использовать один из имеющихся в уведомлении реквизитов: уникальный идентификатор начисления (УИН), штрих-код или QR-код.

На "Почте России". Так в основном поступают собственники, получившие уведомления заказным письмом. Таковых 20 % от общего числа, остальным направлены документы в электронном варианте.

Гражданам, кто вовремя не оплатит налоги, будут начислять пени, которые предстоит выплатить помимо налога, - уточняет Вслух.ру.

