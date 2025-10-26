В тюменских лагерях отдохнули около 4,8 тыс. детей из семей участников СВО

С начала 2025 года в в организациях отдыха и оздоровления всех типов в Тюменской области отдохнули около 4,8 тыс. детей из семей участников СВО.

Правительство региона предусмотрело дополнительные меры поддержки для детей участников СВО за счет средств областного бюджета – трехразовое питание в лагерях с дневным пребыванием и организация отдыха в загородных лагерях и центрах.

В осенне-зимний период продолжат проведение реабилитационных смен и смен по программе "Мать и дитя" для детей и семей участников СВО в загородных оздоровительных центрах региона, - сообщает Тюменская линия.