Банки расширяют линейку финансовых продуктов для юных клиентов

Банки предлагают разнообразные продукты для юных клиентов: дебетовые карты с ограниченным функционалом, накопительные счета с повышенной ставкой и специальные приложения с игровыми элементами финансовой грамотности.

По словам профессора кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежды Капустиной, запросы клиентов в сфере детских финансовых продуктов становятся все более изощренными. Родители хотят видеть не просто "урезанную" версию взрослой карты, а полноценный финансовый инструмент. Она добавляет, что наиболее востребованными функциями являются родительский контроль, геолокация платежей и автоматические накопления.

Некоторые финансовые организации разработали целые экосистемы для детей, где они могут не только хранить карманные деньги, но и учиться планировать бюджет и копить на мечту. Например, в одном из банков есть специальное детское приложение, которое представляет собой виртуального героя-помощника, с которым дети могут общаться и задавать вопросы.

Дмитрий Морковкин, доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета, отмечает, что несмотря на активное развитие рынка детских банковских услуг, у детского банкинга есть еще возможности и ниши для развития.

Тренд на раннее финансовое образование будет только усиливаться, и банки будут продолжать развивать геймифицированные элементы в своих продуктах, - сообщает АиФ-Тюмень.