В Тюмени состоялась премьера документального фильма "Сила культуры"

10:55 11 декабря 2025
Картина рассказывает историю наших земляков - участников СВО. Герои фильма - Рустам Нугманов, Дмитрий Возжаев и Виталий Жиляков. Для них творчество стало мощным инструментом реабилитации и переосмысления пережитого.

Директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров отмечает: "Такими судьбами, как судьбы героев этого фильма, пишется большая история нашей страны. В День героев Отечества важно говорить о подвигах, которые продолжаются и после возвращения бойцов домой".

По мнению авторов и героев ленты, эта история о силе духа и созидательной энергии, которая важна и для ветеранов, и для воспитания молодежи.

Проект реализован Тюменским музейно-просветительским объединением совместно с региональным отделением Российского фонда культуры. Автор идеи и режиссер Иван Кармацкий.

Фото департамента культуры Тюменской области. 

