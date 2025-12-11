В финале первенства страны у тюменцев забил вратарь

В Сочи завершился финальный раунд первенства России по футболу среди команд, составленных из игроков 2011 года рождения. Воспитанники ФК "Тюмень" стали лучшими среди тех, кто находится восточнее Волги.

Черно-белые (главный тренер – Вячеслав Афонин) на побережье Чёрного моря провели семь матчей. Они обыграли сверстников из подмосковной команды "Одинцово" (6:1), "Балтики" из Калининграда (7:6 – по пенальти после 2:2 в основное время) и ярославского "Шинника" (3:0). Со столичным "Чертаново" была ничья 1:1. А вот воспитанникам СШОР "Зенит" из Санкт-Петербурга тюменцы уступили (1:2). Как и тольяттинскому "Акрону-Академии Коноплёва" (0:3) и "Динамо" из Москвы (2:6), которое стало серебряным призёром первенства.

Лучшим снайпером "Тюмени" на итоговом турнире года с тремя голами стал Дмитрий Семёнов. Интересно, что в региональном первенстве страны за 24 матча он отметился всего шестью взятиями ворот. Больше тогда забил и переехавший в конце сезона в "Краснодар" Матвей Волошин. В составе южан в Сочи бывший капитан "Тюмени" стал автором двух голов и занял пятое место. К медалям краснодарцев не пустило то же "Динамо", переигравшее их в серии пенальти.

Добавим, что голами в Сочи отметились сразу девять футболистов "Тюмени". Среди них – вратарь Матвей Черепахин, забивший после штрафного команде "Одинцово". Он же стал одним из героев матча с "Балтикой", отразив два пенальти калининградских футболистов.