Ехавший из Югры в Таджикистан автобус с 56 пассажирами попал в аварию у Увата

Водитель и пассажир "Лады Гранты" погибли при столкновении с автобусом, ехавшим с 56 пассажирами по маршруту Ноябрьск-Таджикистан, прокуратура Уватского округа проводит проверку.
По предварительной информации Госавтоинспекции водитель автобуса выехал на полосу встречного движения. А автобусе никто не пострадал, они временно размещены в гостинице.
"Прокуратура района по данному факту организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль", - сообщили а облпрокуратуре.
