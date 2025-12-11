Из-за атаки БПЛА в Москве отменены рейсы в Тюмень

В результате очередной атаки беспилотников на Москву, которую отразили силы ПВО Минобороны, в столичных аэропортах был введён план "Ковер". Это привело к временной остановке авиасообщения, что сказалось и на планах тюменцев.

Ряд рейсов был отменён. "Аэрофлот" аннулировал три пары рейсов по маршруту Москва–Тюмень: SU 1502, SU 1504, SU 1506 и обратные SU 1503, SU 1505, SU 1507.

Другие рейсы столкнулись со значительными задержками:

Рейс "Победы" DP 449 (Москва — Тюмень) прибудет не в 04:40*, а ориентировочно в 17:03.

Рейс DP 450 (Тюмень — Москва) вылетел в 14:05 вместо 06:25.

Рейс UTair UT 463 (Москва — Тюмень) ожидается в 17:02 вместо 14:45.

Рейс UT 454 (Тюмень — Москва) вылетел в 10:52 вместо 07:15.

"Аэрофлот" предложил пассажирам отменённых рейсов полный возврат средств или бесплатное переоформление на любой подходящий рейс той же авиакомпании по данному направлению в течение последующих 10 дней. Изменения можно внести самостоятельно через чат-бот на сайте или в мобильном приложении.

*Время указано тюменское (МСК+2).