Наука и фантастика встретятся в Тюмени

С 19 по 21 декабря в Школе перспективных исследований ТюмГУ пройдет Марафон науки и фантастики. В течение трех дней ученые и писатели-фантасты обсудят, как современные научные достижения могут изменить будущее.

Среди спикеров — интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, директор форсайт-центра Наталья Луковникова, культуролог Евгений Фатеев, инженер-эколог и писатель Октавия Колотилина, а также другие эксперты. Участников ждут дискуссии, научный слэм и форсайт-сессии.

Вход свободный, требуется регистрация.