Стоматолог рассказала, вредят ли цитрусовые зубам

19:21 25 октября 2025
По словам стоматолога-терапевта Областной стоматологической поликлиники Анастасии Игоревны Семеновой, после употребления цитрусовых следует прополоскать рот водой. Чистку зубов лучше отложить на 20–30 минут, чтобы не повредить эмаль.

Кроме цитрусовых, есть и другие фрукты, и овощи, которые полезны для зубов: брокколи и морковь, которые помогают укреплять зубы и очищать их от налета; яблоки стимулируют слюноотделение, что помогает нейтрализовать кислоту и очищать зубы; огурцы и перцы увлажняют полость рта и способствуют укреплению зубной эмали, - сообщает Мегатюмень.

