Профилактическую работу со школьниками усиливают сотрудники тюменской Госавтоинспекции

18:16 25 октября 2025
Мероприятия по снижению детской аварийности в дни школьных каникул проведут Тюменские автоинспекторы вместе с волонтерами, юными инспекторами движения, общественностью у пешеходных переходов, в торгово-развлекательных центрах, в местах расположения детских учреждений.

"В дни школьных каникул дети будут больше времени проводить на улице, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Призываю родителей проконтролировать проведение свободного времени детьми и их участие в дорожном движении в качестве пешеходов, велосипедистов или самокатчиков", - призвал Андрей Миллер.

Второй год подряд в нашем регионе снижается число ДТП с участием детей-пешеходов, в этом году произошло 107 дорожных аварий с детьми-пешеходами, 108 детей получили ранения, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

