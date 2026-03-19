Возрождение и развитие народных промыслов обсудили в Тюмеской гордуме

В Тюмени стало больше мероприятий и праздников с местных колоритом - мотивы тюменского ковра, деревянной резьбы и других ремесел легко считываются не только горожанами, но и гостями региона. Этому способствуют в том числе создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов.

Сохранение народно-художественного творчества - это вопрос национальной безопасности, защиты культурного суверенитета и традиционных духовно-нравственных ценностей, отметила директор департамента культуры города Ирина Алексеева, выступая перед участниками постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской гордумы. "У нас есть муниципальная программа развития культуры и искусства до 2028 года, целью является вытащить промыслы из пыльных архивов и сделать их частью повседневной яркой жизни нашего города", - отметила она.

Интеграция народного творчества в современное общественное пространство ведется в том числе через тематические фестивали, приобщение всех желающих к ремеслам на различных площадках и праздниках, обучающие практики, медиа и творческие формирования, которых на сегодня в городе уже 128 и в них состоят около 3,5 тысяч горожан.

"Перед государством стоит вызов - не дать раствориться нашей идентичности в глобальном мире. Тюмень с этой задачей справляется. Мы стараемся создать эту живую, эффективно работающую экосистему - от уличных фестивалей до профильного центра, где народное творчество и промыслы востребованы, модные и узнаваемые элементы городской культуры. Сохраняем наследие мастеров и делаем его достоянием будущим поколениям. Эта масштабная работа, безусловно, будет продолжена", - резюмировала Алексеева.

Председатель постоянной комиссии по социальному развитию Елена Бойко напомнила о проекте "Тюмень мастеровая" на улице Дзержинского. Ирина Алексеева дополнила, что выставки ярмарки и прочие мероприятия в рамках этого проекта проводится постоянно в теплое время года. Причем выставки ремесленников сопровождают также мероприятия, которые проводят в городские учреждения культуры.

"Лет десять назад подобные события были точечными, а сейчас целый год проводятся разноуровневые мероприятия. Впечатляет работа центра деревянного зодчества - за год 145 мероприятий, более 12 тысяч участников, среди которых очень много детей, молодежи - это важно. И, конечно, улица Дзержинского с ее старинными домами, ремесленниками - она для нас стала местом притяжения, где в любой выходной есть что посмотреть. Огромное спасибо за эту работу. Я думаю, что для граждан, для нас для всех это очень важно", - подытожила рассмотрение вопроса Елена Бойко.