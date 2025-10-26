Тюменцам рассказали как работают мусоровозы

В любую погоду, без выходных и праздников спецмашины собирают твердые коммунальные отходы – без этой работы современный быт немыслим.

Недавно необычный день выдался у водителя мусоровоза Ивана Мурина: его работу решили изучить участницы проекта "Бабушки особого назначения". Активисты приехали на станцию, чтобы своими глазами увидеть, как устроена "кухня" вывоза мусора.

Сегодня работа мусоровозов максимально автоматизирована. Перед выездом водители проходят медосмотр с помощью электронного устройства – оно проверяет давление, температуру и наличие алкоголя в крови. В смартфон загружено мобильное приложение с координатами всех контейнерных площадок. После каждой выгрузки водитель делает фото площадки "до" и "после", отмечает выполнение задания – данные в реальном времени видят диспетчеры.

"Водитель нажимает на адрес, приложение показывает, сколько контейнеров на площадке. Делаем фото, нажимаем „выполнено“. Система работает уже два месяца – это удобнее прежних методов", – рассказывает изданию "Тюменская область сегодня" начальник участка ООО "Сибсервис" Сергей Савельев.

За день экипаж (в нем два человека) должен опорожнить минимум 300 контейнеров. Но есть и сложности. Из-за припаркованных машин мусоровозам порой приходится маневрировать "бочком" или приезжать на площадку несколько раз.

Многие тюменцы пока не разделяют мусор – этим занимаются на сортировочном заводе. В контейнеры нельзя складывать стройматериалы: они ломают гидравлику мусоровозов. Крупногабаритные отходы забирает отдельная машина.

Активисты не только наблюдали за процессом, но и сами попробовали управлять мусоровозом. "Серебряные" волонтеры с удивлением отметили комфорт и чистоту в кабине современной спецтехники.

"Я удивлена. Многое узнала. Хорошая работа. Думаю, и молодежи можно туда идти", – признается участница проекта Наталья Ивановна.

Бывший автомобилист Сергей Соболев, сравнивая современные мусоровозы с техникой прошлых лет, говорит: "Как в самолете побывал. В наше время – трясучка, керосином, соляркой, мусором несло. Сейчас же – тихо, удобно, чисто и без всяких „ароматов“".

Елена Самойлова поделилась другим наблюдением: "Все механизировано, программы облегчают работу. Но особо мне понравилось то, что водитель гордится своей профессией, своим делом, что оно для него – удовольствие".

В 2024 году на линии ежедневно выходило от 157 до 200 единиц спецтранспорта. За год было транспортировано почти 550 тыс. тонн отходов, - сообщает Тюменская область сегодня.