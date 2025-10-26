Проект "Мы будем помнить" завершился в Тобольске

Жители Тобольска знакомились с историей и укрепляли патриотические ценности, участвуя в просветительских событиях и полезной деятельности. Всего к проекту присоединилось 100 человек.

Добровольцы провели санитарную очистку 15 захоронений ветеранов Великой Отечественной войны. Эта работа позволила привести в порядок последние пристанища героев, отдавших жизни за наше будущее.

Также для участников проекта прошел цикл лекций о героях-земляках. Всего состоялось 10 занятий, на которых слушателям рассказали о боевых подвигах и судьбах 12 тоболяков. Их прочитала Татьяна Щукина, ветеран педагогического труда, "серебрянный" волонтер и член "Бессмертного полка", - сообщает КП-Тюмень.

Чтобы закрепить материал, после лекций организаторы устроили викторины. Самые внимательные участники получили сладкие призы.

— Для нас было крайне важно не просто рассказать молодежи о героях-земляках, но и дать им возможность прикоснуться к истории своими руками. Этот проект — наш общий вклад в то, чтобы ни одно имя не было забыто, а память о Великой Победе жила в сердцах новых поколений, — рассказала руководитель проекта Татьяна Белкина.