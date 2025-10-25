Отразится ли утильсбор на ценах на автомобили в Тюменской области

Расчет утилизационного сбора в будущем будет изменен, рост ставок для автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил. Если раньше можно было импортировать мощные иномарки с уплатой символического сбора в 5-6 тыс. рублей, то теперь за автомобили от 160 л.с. придется платить от 1,2 до 2 млн рублей. Об этом изданию "Тюменская область сегодня" рассказал представитель японской экспортной компании HSS на территории РФ Никита Колесников.

На фоне таких изменений цены на мощные подержанные автомобили, в том числе в Тюменской области, вырастут на 20-30%. При этом ввоз электрокаров и гибридов, которые почти все имеют мощность выше 160 л.с., может сократиться на 70-80%.

– После введения новых правил мы увидим резкую сегментацию рынка. В нише автомобилей до 160 л.с. серьезных потрясений не ожидается. Сегмент мощных иномарок, гибридов и электрокаров ждет настоящий шок - утильсбор в 1-2 млн рублей делает частный импорт экономически нецелесообразным. Особенно сильно это ударит по среднему классу населения, который рассматривал подержанные премиальные модели как альтернативу покупке новых автомобилей по дилерским ценам. Например, ввоз Toyota Camry мощностью 230 л.с. потребует уплаты 1,4 млн рублей утильсбора вместо прежних 5,2 тыс. рублей, – комментирует Никита Колесников.

Как отмечает генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк, важно понимать, что рынок адаптируется. Уже сейчас видны активные переговоры китайских производителей об организации сборочных производств на площадках Sollers и других предприятий. В перспективе 2-3 лет, это может стабилизировать предложение в премиальном сегменте, - сообщает Тюменская область сегодня.