Тюменьстат изучает, как тюменцы используют информационные технологии

Тюменьстат проводит исследование, как жители региона используют информационно-коммуникационные технологии и социальные сети. Его проводят специально обученные интервьюеры, которые опрашивают членов семей старше 15 лет. В частности, есть ли дома компьютер, мобильные телефоны, доступ к интернету. Получают ли жители госуслуги в электронном виде, заказывают ли товары и услуги по интернету. Как ИКТ влияют на их жизнь и др.

Проводится выборочное наблюдение. На юге Тюменской области будут заполнены анкеты 534 респондентов, в ХМАО-Югре - 538, в ЯНАО - 476. Вся полученная информация будет конфиденциальной, обезличенной и будет использоваться только в сводном виде.

Исследование проводится в два периода в октябре и ноябре, - сообщает Вслух.ру.