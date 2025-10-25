В Уватском районе улучшают качество воды

Главными задачами работников коммунальных служб в Уватском муниципальном округе является снабжение всем необходимым топливом котельных на левобережье Иртыша до ледостава и продолжение работы по повышению качества воды, - сообщает пресс-служба Уватского муниципального округа.

- Для стабильной работы котельных на левобережье, то все идет в соответствие с планом. Работа для нас привычная и мало отличающаяся год от года. Все необходимое на период ледостава будет в полном объеме, - рассказал директор "Туртасского коммунального предприятия" Андрей Быков. - Также в зоне постоянного внимания тема качества воды.

Наши специалисты проводят работы по чистке, промывке и просушке сетей водоснабжения. Вода в селах и деревнях берется из артезианских скважин на глубине 70-90 метров и не всегда ее качество соответствует нормам. Часто идет превышение содержания железа. Причем месяц на месяц не приходится, из одной и той же скважины вода может быть разного качества. Для замеров привлекаем специалистов Роспотребнадзора. Устанавливаются дополнительные фильтры и производится промывка сетей.

- В то же время хотел бы обратить внимание уважаемых жителей на необходимость вовремя платить за услуги ЖКХ. Ведь часть этих денег идет, в том числе, на модернизацию и ремонт сетей водоснабжения, - пояснил заместитель главы Уватского муниципального округа Сергей Гордиевский.