Тюменская область получила восемь наград на премии "Безопасный город"

Тюменская область стала одним из лидеров I национальной премии "Безопасный город", завоевав призовые места в восьми номинациях. Награду в Москве получил заместитель губернатора региона Эдуард Бакиев.
Среди отмеченных проектов — сервис мониторинга паводков, единый центр хранения данных видеонаблюдения, интеллектуальная транспортная система и система информационной безопасности. Также регион занял второе место в номинации "Цифровая грамотность". Как отметил директор департамента информатизации Станислав Логинов, эти решения помогают предотвращать чрезвычайные ситуации и повышают безопасность жителей.
