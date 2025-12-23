Тюменская область получила восемь наград на премии "Безопасный город"

09:48 23 декабря 2025
Тюменская область стала одним из лидеров I национальной премии "Безопасный город", завоевав призовые места в восьми номинациях. Награду в Москве получил заместитель губернатора региона Эдуард Бакиев.

Среди отмеченных проектов — сервис мониторинга паводков, единый центр хранения данных видеонаблюдения, интеллектуальная транспортная система и система информационной безопасности. Также регион занял второе место в номинации "Цифровая грамотность". Как отметил директор департамента информатизации Станислав Логинов, эти решения помогают предотвращать чрезвычайные ситуации и повышают безопасность жителей.

