Андрей Голоус навестил земляков на Донбассе

Заместитель председателя Тюменской гордумы Андрей Голоус во время поездки на Донбасс вместе с главой города Максимом Афанасьевым, депутатом облдумы Юрием Баранчуком и другими единомышленниками посетил десять подразделений, в которых служат земляки.

Тюменским бойцам передали автомобили, квадроциклы, мотоциклы и квадрокоптеры разведки, сотни единиц снаряжения и технических средств — самое необходимое, что собрали жители региона, общественные и коммерческие организации. Всю эту помощь получат бойцы 30 подразделений. Также тюменцы передали администрации Краснодона микроавтобус, который купили на деньги работников администрации Тюмени и гордумы.

"Эта поездка, встречи и общение с земляками оставили в моем сердце глубокий след, эмоции не передать словами. Я искренне благодарен всем, кто поддерживает наших бойцов, они чувствуют плечо нашего тыла, а письма тюменских школьников согревают им душу и дают сил бороться даже в самые трудные моменты!" — уверен Андрей Голоус.