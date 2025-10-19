В музее-заповеднике Тобольска познакомят с женской модой XIX века

До конца октября у жителей и гостей города Тобольска есть возможность принять участие в интерактивном мероприятии от сотрудников музея-заповедника - "Исторический костюм: история и современность".
В Гостином дворе участников интерактивного мероприятия ждет знакомство с женской модой XIX века и традициями создания женского костюма. Организатор мероприятия Наталья Назаревич откроет гостям секреты неповторимости и гармонии женского образа.
Как и сегодня, в XIX веке женская мода стремительно менялась: ампир, романтизм, модерн. Модные веяния оказывали влияние не только на одежду аристократов, но и купечества и простых горожан.
Билеты на мероприятия можно приобрести в кассе Музея сибирского предпринимательства в Гостином дворе.
В интерьерах гостиной XIX века во Дворце наместника можно окунуться в атмосферу элегантных балов и утонченных светских встреч. Здесь участников другого интерактива - "Модный свет" - ждут знакомство с правилами этикета и секретами бального наряда, старинные игры под нежные звуки классической музыки и чаепитие с хозяйкой бала.
По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.
18+
