Тюменцам рассказали о новом туристическом налоге

В 2025 году в силу вступил новый туристический налог, который заменил курортный сбор. Этот обязательный платеж взимается с выручки от гостиничной деятельности. Решение о введении налога принимают региональные власти. Тюменская городская Дума недавно подготовила проект постановления о введении туристического налога. Если депутаты его поддержат, сбор начнет действовать в регионе с 1 января 2026 года.

Дмитрий Морковкин, доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ отмечает, что ставка налога в 1% от стоимости проживания в 2025 году не является фактором, существенно влияющим на стоимость туристических услуг. Однако, несомненно, вводимые дополнительные сборы увеличат стоимость проживания для туристов, так как отельеры обычно включают все свои расходы в цену.

Льготные категории (ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды) освобождены от уплаты налога. Список может быть расширен.

Налоговая база будет составлять стоимость услуг по временному проживанию без НДС, а ставка налога будет постепенно увеличиваться: в 2026 году — до 2%, в 2027 — до 3%, и так далее, вплоть до 5% в 2029 году.

Как отмечает старший преподаватель Кафедры гостиничного и туристического менеджмента Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Елена Колосова, по данным на лето 2025 года туристический налог не действует в Москве и Крыму, но используется в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Алтайском крае, Московской области (в отдельных районах) и других популярных среди туристов регионах.