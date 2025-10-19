Как подготовить хвойные деревья к зиме, ответили агрономы

Рекомендации по уходу за хвойными растениями осенью дают агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Хвойные деревья нуждаются в питательных веществах. Подкормки проводятся за месяц до наступления морозов, обычно в сентябре-октябре.

Сосны и ели нуждаются в подкормках до достижения возраста 7-8 лет. Можжевельники и туи требуют регулярных осенних подкормок на протяжении всей жизни.

Какие удобрения выбрать для осенней подкормки? Органические: торф, старый компост и перегной (возрастом 3-4 года) подходят для мульчирования. Минеральные удобрения, фосфор и калий являются основными элементами, необходимыми для укрепления корневой системы и накопления питательных веществ. Под взрослое хвойное растение можно вносить по 20 г каждого из этих удобрений.

Азотные удобрения способствуют росту новых побегов, которые могут не успеть сформироваться до зимы и погибнут в холодное время года. Поэтому их не вносим до весны.

Чтобы, хвоя не желтела, рекомендуем внести 10 грамм Сульфата Магния на 10 л. воды и обильно опрыскать растения, это отличная профилактика от рыжести. Накопив магний перед зимой, хвойные станут более устойчивыми к зимним повреждениям, и весной вы уже обнаружите гораздо меньше этих бурых хвоинок, нежели чем без такой обработки, - сообщает КП-Тюмень.