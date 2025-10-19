Робота для инспекции труб создал тюменский студент

Студент Тюменского индустриального университета выиграл 1 млн рублей в рамках всероссийского конкурса "Студенческий СТАРТАП".

Победителем стал магистрант Иван Медведев, создавший проект мобильного робота для автоматизированного контроля труб.

Созданная универсальная роботизированная платформа предназначена для экспресс-диагностики труб в полевых условиях. Робот перемещается вдоль наружной поверхности трубы, автоматически выявляет дефекты и маркирует проблемные участки прямо на трубе. После работы робота можно использовать ручные или лабораторные методы для детального анализа обнаруженных дефектов.

– Ключевыми преимуществами разработки стали автономность и мобильность — робот работает без постоянного контроля человека и легко перемещается по рабочей площадке. Эксплуатация устройства обещает быть значительно дешевле существующих ручных методов контроля. Диагностика проводится прямо на месте, без необходимости демонтажа или транспортировки труб, – рассказали в пресс-службе вуза.

Особая гордость проекта — уникальная траектория движения робота. Устройство может обходить арматуру и поддерживающие опоры, охватывая практически всю поверхность трубы, при этом не использует прижимающий ремень.

Актуальность проекта трудно переоценить: в нефтегазовой отрасли эксплуатируются сотни тысяч километров трубопроводов и десятки миллионов метров насосно-компрессорных труб. Значительная часть из них давно в эксплуатации и нуждается в регулярной диагностике, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Существующие методы контроля во многом ручные, трудоемкие и дорогие. Поэтому тема создания автономных роботов-дефектоскопов является актуальной как с точки зрения безопасности, так и с позиции импортозамещения, – отмечает автор разработки.

Над проектом Иван Медведев работает уже второй год совместно с научным руководителем – руководителем образовательной программы "Мехатроника и робототехника" Иваном Золотухиным.