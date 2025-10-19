Тюменская область на третьем месте в УрФО по динамике оптовой торговли

По данным Росстата, в Тюменской области оборот оптовой торговли в январе-августе 2025 года составил 1 трлн 048 млрд 833,5 млн. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 48,1%. По динамике регион является лидером в России.

На втором месте по динамике Калининградская область (38,9%). Республики Карелия и Ингушетия прибавили по 30,7%. Еврейская автономная область – 30%.

В Уральском федеральном округе прирост составил 3,1% при отрицательной динамике в ХМАО-Югре, ЯНАО и Челябинской области.

В абсолютных цифрах Тюменская область на третьем месте в УрФО после Свердловской и Челябинской областей, - сообщает Вслух.ру.