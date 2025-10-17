Тюменская облдума разрешила проверять семьи с детьми, где живут судимые за тяжкие преступления

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тюменской области сможет вести профилактику в семьях, где дети и подростки проживают совместно с лицами с судимостью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни, здоровья, половой неприкосновенности несовершеннолетнего, сообщается на сайте облдумы.

С начала 2024 года в отношении детей в семьях совершено 92 преступления. Из 20 человек, совершивших такие преступления, пятеро были ранее судимы.

"Законодательное закрепление новых полномочий позволит комиссии по делам несовершеннолетних своевременно устанавливать детей, подверженных наибольшему риску стать жертвой преступления либо уже подвергшихся насилию и нуждающихся в защите", - сообщила председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова по итогам 42-го заседания облдумы.

Зампредседателя облдумы Наталья Шевчик подчеркнула, комиссия по делам несовершеннолетних и ранее вела реестр лиц, совершивших тяжкие преступления, но теперь она получила возможность принимать необходимые меры, чтобы защитить детей.

Законопроект был внесен в региональный парламент депутатами-единороссами Фуатом Сайфитдиновым, Натальей Шевчик, Альбертом Суфиановым, Ольгой Швецовой. Его поддержали прокуратура Тюменской области и уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов. Депутаты регионального парламента приняли изменение в законодательство единогласно.