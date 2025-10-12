Тюменским родителям рекомендуют быть осторожными на дорогах осенью

Сотрудники тюменской Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу с водителями и пешеходами об опасности движения в межсезонье. Погода часто меняется, рано темнеет, нередки снегопад и гололед, к которым участники движения еще не привыкли.

Автоинспекторы рекомендуют автомобилистам переходить на зимний стиль вождения: выбирать безопасную дистанцию, сбавлять скорость в случае неблагоприятных погодных условий, избегать резких маневров на дороге и быть внимательнее к пешеходам.

Автомобилистам уже пора менять резину на автомобилях на зимнюю, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - К поездкам в условиях гололеда нужно быть готовыми, особенно тем участникам движения, кто пользуется транспортом ежедневно", - сказал Андрей Миллер.

Пешеходам рекомендуется в темное время суток использовать на одежде световозвращающие элементы, которые делают людей заметнее на проезжей части для водителей, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.