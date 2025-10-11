Чайковский, Китай и гастроли - в Тюменской филармонии рассказали, как открывают юбилейный сезон

Юбилейный концерт Тюменского филармонического оркестра состоялся 11 октября, перед его началом журналисты узнали, почему концерт посвящен Чайковскому и в какой стране состоится первое зарубежное выступление оркестра.

Выбор репертуара для юбилейного концерта и даты объяснил журналистам художественный руководитель и главный дирижер Юрий Медяник:

Первый концерт Чайковского был исполнен на первом официальном концерте-презентации Тюменского филармонического оркестра, тогда он назывался еще Тюменский государственный симфонический оркестр. Второй повод - это конечно же юбилей Петра Ильича Чайковского. Несколько концертов посвящены его юбилею, в том числе и самый главный в этом сезоне - юбилейный концерт Тюменского филармонического оркестра. Нестая симфония Чайковского - очень противоречивая, которая не сразу была принята публикой после премьеры, симфония с непростой судьбой. Равно как и с непростой музыкальной судьбой Евгений Иванович Шестаков. Это наша дань маэстро. Я считаю, что в этом концерте как раз то соотношение эмоций, достаточно грустных и в то же время праздничных, соблюдены.

Дата тоже неслучайная - в этот день в 2022 году первый руководитель и дирижер Евгений Иванович Шестаков ушел из жизни.

Солистом вечера стал пианист, солист Санкт-Петербургского дома музыки, лауреат международных конкурсов Владимир Вишневский. По его словам, от работы с оркестром и дирижером у него только приятные впечатления:

Это мой дебют. Дебют с Тюменским оркестром и дебют с маэстро Медяником. Я счастлив, что я теперь имею отношение к этому оркестру, к этому залу, к этому потрясающему дирижёру. Я надеюсь, что наше взаимодействие продолжится, потому что то, что я услышал на первой репетиции, оно, честно говоря, меня удивило и, безусловно, в лучшую сторону. Я только слышал о том, что говорят о Тюменском оркестре, только хорошее, между прочим. Это даже немножко странно, что только хорошее. Так не бывает. Ну вот я добавляюсь к этому числу людей, которые говорят только хорошее. Поэтому только счастья, только процветания замечательному оркестру, филармонии и дирижеру.

Тюменский филармонический свою творческую деятельность начал в сентябре 2015 года, это было суперсобытием в истории музыкального сообщества - первый оркестр в XXI веке. На его первый концерт собрались директора 37 филармоний России, в их числе была и нынешний директор Тюменской филармонии Ирина Устинова:

10 лет оркестра — это очень небольшой возраст, потому что большинство российских оркестров такие взрослые уже оркестры, которым за 50, за 60 и так далее, то есть мы очень молодой оркестр, но при этом тот путь, который этот оркестр прошел за 10 лет, он свидетельствует о том, что оркестр уже набрал свою высоту полета, и сейчас он полетит в Китай на этой высоте. Я уверена, что дальше будут только новые перспективы, новые гастроли. В сезоне запланировано очень много интересных событий, в том числе в конце сезона мы поедем на гастроли по Российской Федерации, будем выступать в филармониях Санкт-Петербурга и Москвы, а также в нескольких городах России.

Что касается Китая, то в стране высокий интерес к академической музыке и российским исполнителям. Для нашего оркестра участие в Шанхайском международном фестивале искусств - первая поездка зарубеж. Это событие станет значимым шагом в расширении культурных связей между Россией и Китаем и предоставит уникальную возможность для обмена опытом. В рамках фестиваля оркестр 2 ноября исполни Увертюру "1812 год" Чайковского, "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь" Бородина, концерт для фортепиано с оркестром "Желтая река" Инь Чэнцзуна и "Оду красному флагу" Люй Цимина.

Татьяна Тихонова